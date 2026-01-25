В нескольких городах РФ произошел масштабный блэкаут

Белгород снова без света. Фото: Reuters

В ночь на 25 января 2026 года сразу в нескольких российских городах произошел масштабный блэкаут. Свет пропал в Белгороде, Таганроге и Перми.

В местных Telegram-каналах и пабликах жители пожаловались на исчезновение света, перебои с отоплением и водой после серии взрывов и сообщений об ударах по критической энергетической инфраструктуре.

В Белгороде еще в районе 21:00 были слышны взрывы, после чего город полностью погрузился во тьму. Вслед за этим прекратилось электроснабжение, а затем появились сообщения о перебоях с отоплением в жилых домах. Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что были повреждены энергосети, и это стало одной из самых серьезных атак на инфраструктуру региона за последние годы.

Блэкаут в России

В Таганроге Ростовской области также наблюдались взрывы и отключения электричества. Очевидцы публиковали видео с пожарами, после которых в домах исчез свет. Паблики отмечали, что причиной могли стать повреждения трансформаторного оборудования, что привело к отключению подачи электричества в жилых кварталах. В Перми аналогичная ситуация. Район Закамск погрузился в темноту, хотя официальные власти пока не дали точных комментариев об источнике перебоев.

Взрыв в Белгороде. Фото: скриншот Telegram

Местные жители сообщали, что блэкаут сопровождался также перебоями с мобильной связью и доступом к горячей воде, а в соцсетях отмечали, что такие массовые отключения случаются все чаще. В некоторых пабликах причины отключений связывают с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры, включая тепловые электростанции и подстанции, что уже приводило к подобным последствиям в предыдущие месяцы.

Напомним, россияне продолжают обстреливать украинские города. Накануне Нацполиция показала кадры спасения людей в Киеве.

Также стало известно, сколько именно ракет "Орешник" успела произвести Россия, и какая их часть готова к применению.