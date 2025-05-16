Переговоры в Стамбуле — россияне хвастались 21-летней войной и угрожали захватить Сумскую и Харьковскую области

Российская делегация в Стамбуле. Фото: росСМИ

В пятницу, 16 мая, на переговорах в Стамбуле Россия заявила о готовности воевать годами и десятилетиями. Также представители страны-оккупанта вспоминали о своем царе Петре I.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на источники.

Реклама

Читайте также:

Россия угрожает десятилетней войной

Источник пересказал слова главы российской делегации Владимира Мединского, сказанные им украинским переговорщикам во время переговоров в Стамбуле.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени на это не понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Петра I финансировали Англия и Франция, и Швеция до сих пор оставалась бы великой державой, если бы не это", — сказал Мединский на переговорах.

Представитель РФ также пригрозил долговременной войной. В частности, Москва заявила, что согласится на прекращение огня только если Киев выведет войска из четырех оккупированных областей. Россияне также угрожали захватить еще две области: Харьковскую и Сумскую.

"Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь за этим столом, будут терять еще больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - говорили на переговорах представители страны-оккупанта.

Сообщение Кэррола в Х

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России во время переговоров с Украиной в Стамбуле является абсолютно неприемлемой.

Также мы писали, что Украина и РФ общалась через переводчика на переговорах.