Стармер заявив, що позиція Росії на переговорах у Стамбулі є неприйнятною

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Carl Court

Позиція Росії під час переговорів з Україною у Стамбулі є абсолютно неприйнятною. Наразі йдуть дискусії щодо подальших дій.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у коментарі журналістам у п'ятницю, 16 травня, пише Sky News.

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Стармер повідомив, що він разом з іншими європейськими лідерами провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо останніх подій у переговорах між Києвом та Москвою.

"Ми щойно зустрілися з президентом Зеленським, а потім провели телефонну розмову з президентом Трампом, щоб обговорити перебіг сьогоднішніх переговорів", — сказав британський прем’єр.

Він підкреслив:, що позиція Росії є чітко неприйнятною — і це трапляється вже не вперше.

"Тому після цієї зустрічі з президентом Зеленським і дзвінка президенту Трампу ми зараз тісно координуємо наші подальші дії і продовжимо це робити", — підсумував Стармер.

Нагадаємо, Кір Стармер перебуває в Албанії разом із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Саме ці лідери раніше запропонували Росії 30-денне припинення вогню під час засідання так званої "коаліції охочих".