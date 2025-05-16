Стармер заявил, что позиция России на переговорах в Стамбуле является неприемлемой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Carl Court

Позиция России во время переговоров с Украиной в Стамбуле является абсолютно неприемлемой. Сейчас идут дискуссии относительно дальнейших действий.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в комментарии журналистам в пятницу, 16 мая, пишет Sky News.

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Стармер сообщил, что он вместе с другими европейскими лидерами провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно последних событий в переговорах между Киевом и Москвой.

"Мы только что встретились с президентом Зеленским, а затем провели телефонный разговор с президентом Трампом, чтобы обсудить ход сегодняшних переговоров", — сказал британский премьер.

Он подчеркнул, что позиция России является четко неприемлемой — и это случается уже не впервые.

"Поэтому после этой встречи с президентом Зеленским и звонка президенту Трампу мы сейчас тесно координируем наши дальнейшие действия и продолжим это делать", — подытожил Стармер.

Напомним, Кир Стармер находится в Албании вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Именно эти лидеры ранее предложили России 30-дневное прекращение огня во время заседания так называемой "коалиции желающих".