Переговори у Стамбулі — росіяни вихвалялися 21-річною війною і погрожували захопити Сумщину та Харківщину

Російська делегація у Стамбулі. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 16 травня, на перемовинах у Стамбулі Росія заявила про готовність воювати роками та десятиліттями. Також представники країни-окупанта згадували про свого царя Петра I.

Про це у соцмережі Х повідомив кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на джерела.

Реклама

Читайте також:

Росія погрожує десятилітньою війною

Джерело переказало слова голови російської делегації Володимира Мединського, сказані ним українським переговірникам під час перемовин у Стамбулі.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б часу на це не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Петра I фінансували Англія та Франція, і Швеція досі залишалася б великою державою, якби не це", — сказав Мединський на переговорах.

Представник РФ також пригрозив довготривалою війною. Зокрема, Москва заявила, що погодиться на припинення вогню лише якщо Київ виведе війська з чотирьох окупованих областей. Росіяни також погрожувала захопити ще дві області: Харківську та Сумську.

"Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втрачатиме ще більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", — говорили на перемовинах представники країни-окупанта.

Повідомлення Керрола у Х

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиція Росії під час переговорів з Україною у Стамбулі є абсолютно неприйнятною.

Також ми писали, що Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах.