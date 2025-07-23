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Главная Новости дня РФ может использовать митинги по НАБУ и САП — что говорит ГУР

РФ может использовать митинги по НАБУ и САП — что говорит ГУР

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 18:14
НАБУ и САП — Россия может использовать митинги против Украины
Протесты против закона о НАБУ и САП. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Российские спецслужбы и пропагандисты Кремля тщательно следят за ситуацией внутри Украины, которая связана с принятием закона №12414. Враг хочет использовать протесты в отношении НАБУ и САП для подрыва способности нашего государства оказывать сопротивление полномасштабной вооруженной российской агрессии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины (ГУР) 23 июля.

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Как РФ хочет использовать протесты в отношении НАБУ и САП

"Государство-агрессор Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии", — говорится в сообщении.

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

В разведке предупредили, что внутри Украины РФ рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные. Отмечается, что во время протестов для раскола украинского общества не исключены и провокационные действия, организованные в Москве.

"ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях", — отметили в спецслужбе.

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Скриншот сообщения ГУР

Напомним, в партии "Слуга народа" признали, что понимают общественное возмущение из-за закона о НАБУ и САП. Во фракции заверили, что готовы присоединиться к совместному плану действий для урегулирования ситуации.

Также мы писали, что страны Евросоюза отреагировали на подписание в Украине закона № 12414, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

митинг НАБУ САП протесты война в Украине ГУР Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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