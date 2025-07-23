НАБУ і САП — Росія може використати мітингти проти України

Протести проти закону щодо НАБУ і САП. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські спецслужби та пропагандисти Кремля ретельно стежать за ситуацією всередині України, яка пов'язана з ухваленням закону №12414. Ворог хоче використати протести щодо НАБУ і САП для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України (ГУР) 23 липня.

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"Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії", — йдеться у повідомленні.

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

У розвідці попередили, що всередині України РФ розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні. Зазначається, що під час протестів для розколу українського суспільства не виключені і провокативні дії, організовані в Москві.

"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", — наголосили у спецслужбі.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, у партії "Слуга народу" визнали, що розуміють суспільне обурення через закон про НАБУ та САП. У фракції запевнили, що готові долучитися до спільного плану дій для врегулювання ситуації.

Також ми писали, що країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.