Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ може використати мітинги щодо НАБУ та САП — що каже ГУР

РФ може використати мітинги щодо НАБУ та САП — що каже ГУР

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:14
НАБУ і САП — Росія може використати мітингти проти України
Протести проти закону щодо НАБУ і САП. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські спецслужби та пропагандисти Кремля ретельно стежать за ситуацією всередині України, яка пов'язана з ухваленням закону №12414. Ворог хоче використати протести щодо НАБУ і САП для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії. 

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України (ГУР) 23 липня. 

Реклама
Читайте також:

Як РФ хоче використати протести щодо НАБУ і САП

"Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії", — йдеться у повідомленні. 

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором. 

У розвідці попередили, що всередині України РФ розглядає можливості скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні. Зазначається, що під час протестів для розколу українського суспільства не виключені і провокативні дії, організовані в Москві. 

"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", — наголосили у спецслужбі. 

null
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, у партії "Слуга народу" визнали, що розуміють суспільне обурення через закон про НАБУ та САП. У фракції запевнили, що готові долучитися до спільного плану дій для врегулювання ситуації.

Також ми писали, що країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

мітинг НАБУ САП протести війна в Україні ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації