Война в Украине — Кремль хочет привлечь больше молодежи и имеет план

Российские военные. Фото: росСМИ

В России пытаются популяризировать службу в армии среди молодежи. Это делается в целях долгосрочной войны в Украине, а также возможных будущих вооруженных конфликтов с западными странами. Кремль распространяет подобную политику и на оккупированной территории Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном в субботу, 21 декабря.

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Как отметили в ISW, российский диктатор Владимир Путин продолжает расширять сеть программ военно-патриотического воспитания молодежи в России и оккупированной территории Украины. Для этого утвердили список из четырех поручений правительства РФ, содержащих приказы о:

создание и развитие сети "военно-спортивных лагерей" для пропаганды призыва молодежи на военную службу;

расширение программы Кремля "Дороги победы";

создание онлайн-платформы для организации программ военно-патриотического воспитания русской молодежи;

перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

Как отмечают аналитики, кремлевская программа "Дороги победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи". Она предусматривает бесплатные экскурсии в русские места "боевой славы" для российских детей и молодежи.

"Кремль также хочет расширить и повысить статус других молодежных военно-патриотических организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", чтобы милитаризировать российскую молодежь. Кроме того, она использует свою программу "Время героев" для назначения ветеранов войны в Украине на государственные должности и милитаризации российского общества в целом", — говорится в отчете ISW.

Кроме того, в сообщении говорится, что 20 декабря Путин объявил 2025 год "Годом защитника Отечества". Аналитики убеждены, что это свидетельствует о том, что российский диктатор намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на 2025 год вокруг российских ветеранов и последующей милитаризации российского общества.

"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку Кремль продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные вооруженные конфликты с западными странами", — отмечают в ISW.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что власть в Украине нелегитимна. Исключение для него только Верховная Рада. По словам Путина, Россия будет говорить с Владимиром Зеленским только если он пойдет на выборы и получит легитимность.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным. Это, вероятно, произойдет в 2025 году.