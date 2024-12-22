Війна в Україні — Кремль хоче залучити більше молоді та має план

Російські військові. Фото: росЗМІ

В Росії намагаються популяризувати службу в армії серед молоді. Це роблять з метою довгострокової війни в Україні, а також можливих майбутніх збройних конфліктів із західними країнами. Кремль поширює таку політику й на окупованій території України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, який опублікували в суботу, 21 грудня.

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Як зазначили в ISW, російський диктатор Володимир Путін продовжує розширювати російську мережу програм військово-патріотичного виховання молоді в Росії та на окупованій території України. Для цього затвердили перелік із чотирьох доручень уряду РФ, які містять накази про:

створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для пропаганди призову молоді на військову службу;

розширення програми Кремля "Дороги перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм військово-патріотичного виховання російської молоді;

переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.

Як зазначають аналітики, кремлівська програма "Дороги перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей і молоді". Вона передбачає безкоштовні екскурсії до російських місць "бойової слави" для російських дітей і молоді.

"Кремль також хоче розширити та підвищити статус інших молодіжних військово-патріотичних організацій, такі як "Юнармія" та "Рух перших", щоб мілітаризувати російську молодь. Крім того, вона використовує свою програму "Час героїв" для призначення ветеранів війни в Україні на державні посади та мілітаризації російського суспільства в цілому", — йдеться у звіті ISW.

Крім того, у повідомленні йдеться, що 20 грудня Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни". Аналітики переконані, що це вказує на те, що російський диктатор має намір орієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети Росії на 2025 рік навколо російських ветеранів і подальшої мілітаризації російського суспільства.

"Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки Кремль продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що влада в Україні нелегітимна. Виняток для нього складає тільки Верховна Рада. За словами Путіна, Росія говоритиме з Володимиром Зеленським, тільки якщо він піде на вибори та отримає легітимність.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним. Це, ймовірно, станеться у 2025 році.