СНВ-3 между США и Россией — страны возобновляют военные переговоры

РФ и США говорят о возобновлении ядерного договора — Сибига предостерегает
США и Россия возобновляют контакты на уровне военного руководства, которые были приостановлены еще до начала полномасштабной войны в Украине. Страны приблизились к продлению соглашения по контролю над ядерными вооружениями, однако в Украине предостерегают.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга 6 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.
Возобновление контактов РФ и США на уровне военного руководства
Сибига заявил, что для Украины это не было новостью и он не будет комментировать двусторонние отношения между отдельными странами. В то же время все подобные отношения с РФ всегда заканчиваются одинаково.
"Но я точно могу сказать, чем заканчиваются такие отношения с Россией. Они всегда заканчиваются обманом и несоблюдением Россией своих обязательств", — подчеркнул министр.
По его словам, это нужно понимать, устанавливая или восстанавливая такие контакты с российской стороной.
Напомним, 5 февраля договор СНВ-3, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и России прекратил действие. Однако в ООН требуют немедленно договориться о новой системе контроля над ядерными вооружениями.
Также мы писали, что Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн. По его словам, речь идет об Украине и России. Иране и Израиле, а также Пакистане и Индии.
