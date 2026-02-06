Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ и США говорят о возобновлении ядерного договора — Сибига предостерегает

РФ и США говорят о возобновлении ядерного договора — Сибига предостерегает

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:11
СНВ-3 между США и Россией — страны возобновляют военные переговоры
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

США и Россия возобновляют контакты на уровне военного руководства, которые были приостановлены еще до начала полномасштабной войны в Украине. Страны приблизились к продлению соглашения по контролю над ядерными вооружениями, однако в Украине предостерегают.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга 6 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Возобновление контактов РФ и США на уровне военного руководства

Сибига заявил, что для Украины это не было новостью и он не будет комментировать двусторонние отношения между отдельными странами. В то же время все подобные отношения с РФ всегда заканчиваются одинаково.

"Но я точно могу сказать, чем заканчиваются такие отношения с Россией. Они всегда заканчиваются обманом и несоблюдением Россией своих обязательств", — подчеркнул министр.

По его словам, это нужно понимать, устанавливая или восстанавливая такие контакты с российской стороной.

Напомним, 5 февраля договор СНВ-3, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и России прекратил действие. Однако в ООН требуют немедленно договориться о новой системе контроля над ядерными вооружениями.

Также мы писали, что Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн. По его словам, речь идет об Украине и России. Иране и Израиле, а также Пакистане и Индии.

США Андрей Сибига ядерное оружие Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации