СНВ-3 между США и Россией — страны возобновляют военные переговоры

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

США и Россия возобновляют контакты на уровне военного руководства, которые были приостановлены еще до начала полномасштабной войны в Украине. Страны приблизились к продлению соглашения по контролю над ядерными вооружениями, однако в Украине предостерегают.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга 6 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Возобновление контактов РФ и США на уровне военного руководства

Сибига заявил, что для Украины это не было новостью и он не будет комментировать двусторонние отношения между отдельными странами. В то же время все подобные отношения с РФ всегда заканчиваются одинаково.

"Но я точно могу сказать, чем заканчиваются такие отношения с Россией. Они всегда заканчиваются обманом и несоблюдением Россией своих обязательств", — подчеркнул министр.

По его словам, это нужно понимать, устанавливая или восстанавливая такие контакты с российской стороной.

Напомним, 5 февраля договор СНВ-3, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и России прекратил действие. Однако в ООН требуют немедленно договориться о новой системе контроля над ядерными вооружениями.

Также мы писали, что Трамп заявил, что предотвратил несколько ядерных войн. По его словам, речь идет об Украине и России. Иране и Израиле, а также Пакистане и Индии.