СНО-3 між США та Росією — країни відновлюють військові переговори

США і Росія відновлюють контакти на рівні військового керівництва, які були призупинені ще до початку повномасштабної війни в Україні. Країни наблизилися до продовження угоди щодо контролю над ядерними озброєннями, однак в Україні застерігають.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу 6 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

Відновлення контактів РФ і США на рівні військового керівництва

Сибіга заявив, що для України це не було новиною і він не буде коментувати двосторонні відносини між окремими країнами. Водночас усі подібні відносини з РФ завжди закінчуються однаково.

"Але я точно можу сказати, чим закінчуються такі відносини з Росією. Вони завжди закінчуються обманом та недотриманням Росією своїх зобов'язань", — наголосив міністр.

За його словами, це потрібно розуміти, встановлюючи чи відновлюючи такі контакти з російською стороною.

Нагадаємо, 5 лютого договір СНО-3, який обмежував стратегічні ядерні арсенали США та Росії припинив дію. Однак в ООН вимагають негайно домовитися про нову систему контролю над ядерними озброєннями.

Також ми писали, що Трамп заявив, що запобіг декільком ядерним війнам. За його словами, йдеться про Україну та Росію. Іран та Ізраїль, а також Пакистан і Індію.