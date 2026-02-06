Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ і США говорять про відновлення ядерного договору — Сибіга застерігає

РФ і США говорять про відновлення ядерного договору — Сибіга застерігає

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:11
СНО-3 між США та Росією — країни відновлюють військові переговори
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

США і Росія відновлюють контакти на рівні військового керівництва, які були призупинені ще до початку повномасштабної війни в Україні. Країни наблизилися до продовження угоди щодо контролю над ядерними озброєннями, однак в Україні застерігають.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу 6 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Відновлення контактів РФ і США на рівні військового керівництва

Сибіга заявив, що для України це не було новиною і він не буде коментувати двосторонні відносини між окремими країнами. Водночас усі подібні відносини з РФ завжди закінчуються однаково. 

"Але я точно можу сказати, чим закінчуються такі відносини з Росією. Вони завжди закінчуються обманом та недотриманням Росією своїх зобов'язань", — наголосив міністр.

За його словами, це потрібно розуміти, встановлюючи чи відновлюючи такі контакти з російською стороною. 

Нагадаємо, 5 лютого договір СНО-3, який обмежував стратегічні ядерні арсенали США та Росії припинив дію. Однак в ООН вимагають негайно домовитися про нову систему контролю над ядерними озброєннями.

Також ми писали, що Трамп заявив, що запобіг декільком ядерним війнам. За його словами, йдеться про Україну та Росію. Іран та Ізраїль, а також Пакистан і Індію.

США Андрій Сибіга ядерна зброя Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації