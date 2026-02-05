Договорів СНО-3 припиняє дію — генсек ООН зробив заяву

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Договір СНО-3, який обмежував стратегічні ядерні арсенали США та Росії припиняє дію 5 лютого. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав негайно домовитися про нову систему контролю над ядерними озброєннями.

Припинення угоди США і РФ про ядерне стримування

Зазначається, що новий договір СНО, термін дії якого мав закінчитися опівночі в середу, обмежував кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути США та Росія, а також розгортання ракет наземного та підводного базування і бомбардувальників для їх доставки.

"Вперше за понад півстоліття ми стикаємося зі світом без будь-яких обов'язкових обмежень на стратегічні ядерні арсенали Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки — двох держав, які володіють переважною більшістю світових запасів ядерної зброї", — заявив Гутерреш.

Він сказав, що знищення багаторічних досягнень у контролі над озброєннями "не могло статися в гірший час — ризик застосування ядерної зброї є найвищим за десятиліття".

Водночас генсек ООН заявив, що зараз є можливість "перезавантажити та створити режим контролю над озброєннями, який відповідає швидкозмінному контексту", і привітав усвідомлення лідерами як Росії, так і Сполучених Штатів необхідності запобігання поверненню до світу неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї.

"Я закликаю обидві держави негайно повернутися за стіл переговорів та узгодити наступну рамкову угоду, яка відновить контрольовані обмеження, зменшить ризики та зміцнить нашу спільну безпеку", — закликав Антоніу Гутерреш.

Що таке договір СНО-3

Після закінчення цього договору, вперше з 1969 року у світі не залишиться жодних формальних обмежень на ядерну зброю.

Що це означає:

США і Росія більше не зобов'язані обмежувати кількість ядерних боєголовок і носіїв;

зникає система взаємних перевірок — зростає ризик помилок і кризової нестабільності;

ядерний шантаж знову стає інструментом політики;

США готуються до дорогої модернізації ядерних сил;

Китай стає ключовим фактором нової гонки озброєнь;

Європа замислюється над посиленням власної безпеки і протиракетної оборони;

для України ключовим залишається посилення ЗСУ та стримування Росії.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляв, що Іран відновлює діяльність на ядерних об'єктах. Це відбувається у той час, як зростає напруженість між США та Тегераном.

Водночас Трамп говорив з РФ та Китаєм про скорочення ядерної зброї. За його словами, всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі.