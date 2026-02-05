Видео
Главная Новости дня Договор США и РФ о ядерном сдерживании прекращает действие — заявление ООН

Договор США и РФ о ядерном сдерживании прекращает действие — заявление ООН

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:39
Договоров СНВ-3 прекращает действие — генсек ООН сделал заявление
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Договор СНВ-3, который ограничивал стратегические ядерные арсеналы США и России прекращает действие 5 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно договориться о новой системе контроля над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прекращение соглашения США и РФ о ядерном сдерживании

Отмечается, что новый договор СНВ, срок действия которого должен был закончиться в полночь в среду, ограничивал количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть США и Россия, а также развертывание ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

"Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — двух государств, которые обладают подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия", — заявил Гутерреш.

Он сказал, что уничтожение многолетних достижений в контроле над вооружениями "не могло произойти в худшее время — риск применения ядерного оружия является самым высоким за десятилетия".

В то же время генсек ООН заявил, что сейчас есть возможность "перезагрузить и создать режим контроля над вооружениями, который соответствует быстро меняющемуся контексту", и приветствовал осознание лидерами как России, так и Соединенных Штатов необходимости предотвращения возвращения в мир неконтролируемого распространения ядерного оружия.

"Я призываю оба государства немедленно вернуться за стол переговоров и согласовать следующее рамочное соглашение, которое восстановит контролируемые ограничения, уменьшит риски и укрепит нашу общую безопасность", — призвал Антониу Гутерреш.

Что такое договор СНВ-3

После окончания этого договора, впервые с 1969 года в мире не останется никаких формальных ограничений на ядерное оружие.

Что это означает:

  • США и Россия больше не обязаны ограничивать количество ядерных боеголовок и носителей;
  • исчезает система взаимных проверок — возрастает риск ошибок и кризисной нестабильности;
  • ядерный шантаж снова становится инструментом политики;
  • США готовятся к дорогостоящей модернизации ядерных сил;
  • Китай становится ключевым фактором новой гонки вооружений;
  • Европа задумывается над усилением собственной безопасности и противоракетной обороны;
  • для Украины ключевым остается усиление ВСУ и сдерживание России.

Напомним, ранее The Telegraph сообщал, что Иран возобновляет деятельность на ядерных объектах. Это происходит в то время, как растет напряженность между США и Тегераном.

В то же время Трамп говорил с РФ и Китаем о сокращении ядерного оружия. По его словам, все стороны выражают заинтересованность в этом процессе.

США Антониу Гутерриш ядерное оружие соглашение Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
