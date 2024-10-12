Война в Украине — Россия планирует начать производство шахедов на временных оккупированных территориях

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Россия планирует наладить производство иранских дронов на временно оккупированных территориях востока Украины. Захватчики хотят использовать подземные помещения и привлекать студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в пятницу, 11 октября.

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По данным Центра национального сопротивления, противник рассматривает возможность организации производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.

Планируется, что производство беспилотников будет происходить под землей, а к процессу сборки привлекут студентов профессиональных училищ.

"По замыслу, производство на ВОТ должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам", — говорится в сообщении.

В центре отмечают, что хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит. Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и хранения дронов-камикадзе.

Напомним, Иран поставил российским оккупантам баллистические ракеты Fath-360. Однако Тегеран не предоставил мобильные пусковые установки.

Также мы писали, что премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими лидерами по усилению сотрудничества между двумя странами. Обсуждали стратегическое партнерство.