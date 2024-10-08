Діти в окупації - чи можуть вони навчатися в українській школі онлайн

Навчання дітей в окупації. Фото: з відкритих джерел

Україна надає можливість дітям в окупації відвідувати українські школи онлайн. Однак це важко робити, адже окупанти лютують — позбавляють батьків права на дитину, якщо дізнаються про те, що вона вчиться в українській школі.

Про це Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв’ю розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

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— Чи зараз діти в окупації можуть долучитися до української школи онлайн?

— Зв'язок з українською освітою для окупованих територій проблемний. Окупанти намагаються забрати дітей до своїх шкіл і залякати батьків і дітей. Інколи доходить інформація, якщо діти навчаються в українських школах, то окупанти позбавляють батьків права на них. Там відбуваються страшні речі.

— Тобто статистика дітей, які досі навчаються онлайн в українських школах, зменшується?

— Ні, ми не можемо такого сказати. Велика кількість дітей виходять на зв'язок зі своїми вчителями і продовжують навчатися і здобувати українську освіту.

Раніше ми писали, що у зимовий період планують запровадити низку заходів щодо навчального процесу у школах та університетах. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у зимовий період навчання у школах може починатися з 10:00. Також можливе повернення до змішаних форм навчання та впровадження онлайн-навчання в пікові складні періоди.