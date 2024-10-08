Дети в оккупации - могут ли они учиться в украинской школе онлайн

Обучение детей в оккупации. Фото: из открытых источников

Украина дает возможность детям в оккупации посещать украинские школы онлайн. Однако это тяжело делать, ведь оккупанты свирепствуют — лишают родителей права на ребенка, если узнают о том, что он учится в украинской школе.

Об этом Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

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— Могут ли сейчас дети в оккупации присоединиться к украинской школе онлайн?

— Связь с украинским образованием для оккупированных территорий проблемная. Оккупанты пытаются забрать детей в свои школы и запугать родителей и детей. Иногда доходит информация, если дети учатся в украинских школах, то оккупанты лишают родителей права на них. Там происходят ужасные вещи.

— То есть статистика детей, которые до сих пор учатся онлайн в украинских школах, уменьшается?

— Нет, мы не можем такого сказать. Большое количество детей выходят на связь со своими учителями и продолжают учиться и получать украинское образование.

Ранее мы писали, что в зимний период планируют ввести ряд мер в отношении учебного процесса в школах и университетах. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в зимний период обучение в школах может начинаться с 10:00. Возможен возврат к смешанным формам обучения и внедрение онлайн-обучения в пиковые сложные периоды.