Війна в Україні — Росія планує розпочати виробництво шахедів на тимчасового окупованих територіях

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Росія планує налагодити виробництво іранських дронів на тимчасово окупованих територіях сходу України. Загарбники хочуть використовувати підземні приміщення та залучати студентів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у п'ятницю, 11 жовтня.

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За даними Центру національного спротиву, противник розглядає можливість організації виробництва іранських дронів "шахед" на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Планується, що виробництво безпілотників буде відбуватися під землею, а до процесу збирання долучать студентів професійних училищ.

"За задумом, виробництво на ТОТ має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів", — йдеться в повідомленні.

У центрі зазначають, що зберігати дрони планують у міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит. Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання та зберігання дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Іран поставив російським окупантам балістичні ракети Fath-360. Однак Тегеран не надав мобільні пускові установки.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. Обговорювали стратегічне партнерство.