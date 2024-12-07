Трамп заявил, что РФ теряет контроль над Сирией из-за войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп сообщил о захвате бойцами оппозиции многочисленных городов в Сирии. Он подчеркнул, что повстанцы сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать значительный шаг к устранению Асада.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в субботу, 7 декабря.

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Трамп подчеркнул, что Россия настолько сосредоточилась на войне в Украине, что просто не может контролировать ситуацию в Сирии. Он отметил, что РФ вторглась в страну после начала гражданской войны, но сейчас русских солдат, как и бойцов самого Асада, вытесняют повстанцы.

"Россия так завязана в войне в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш из-за Сирии, страны, которую она защищала годами", — подчеркнул президент США.

Пост Дональда Трампа о событиях в Сирии. Фото: скриншот

Вместе с тем, американский политик подчеркнул, что эта война не касается США, поэтому Америка не должна иметь ничего общего с происходящими сейчас в Сирии действиями. Относительно россиян Трамп добавил, что это, возможно, "лучшее, что может с ними произойти".

"Россия никогда не получала большую выгоду от Сирии, кроме как выставить Обаму в очень глупом свете. В любом случае, Сирия — это беспорядок, но не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения", — написал он.

В конце концов, Трамп призвал не вмешиваться в конфликт. Он предложил, чтобы все шло своим чередом.

Напомним, повстанцы объявили о взятии под контроль южного города Дараа в Сирии. На главной площади они разрушили памятник бывшему президенту Сирии Хафезу аль-Асаду.

Иран начал эвакуацию своих военных и дипломатических сотрудников из Сирии из-за возобновления наступления повстанцев. Среди эвакуированных — командиры сил "Кудс", а также часть гражданских и дипломатов.