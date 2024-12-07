Трамп заявив, що РФ втрачає контроль над Сирію через війну в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп повідомив про захоплення бійцями опозиції численних міст в Сирії. Він наголосив, що повстанці зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити значний крок до усунення Асада.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у суботу, 7 грудня.

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Реакція Дональда Трампа на події в Сирії

Трамп наголосив, що Росія настільки зосередилась на війні в Україні, що попросту не може контролювати ситуацію в Сирії. Він зазначив, що Росія втрутилася у країну після початку громадянської війни, але зараз російських солдатів, як і бійців самого Асада, витісняють повстанці.

"Росія так зав'язана у війні в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", — наголосив новообраний президент США.

Пост Дональда Трампа про події в Сирії. Фото: скриншот

Разом з тим, американський політик наголосив, що ця війна не стосується США, тож Америка не повинна мати нічого спільного з діями, які зараз відбуваються у Сирії. Щодо росіян, Трамп додав, що це, можливо, "найкраще, що може з ними статися".

"Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії, окрім як виставити Обаму в дуже дурному світлі. У будь-якому випадку, Сирія — це безлад, але не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати до цього ніякого відношення", — написав він.

Зрештою Трамп закликав не втручатися у конфлікт. Він запропонував, щоб все йшло своєю чергою.

Нагадаємо, повстанці оголосили про взяття під контроль південного міста Дараа в Сирії. На головній площі вони зруйнували пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду.

Іран почав евакуацію своїх військових та дипломатичних співробітників із Сирії через відновлення наступу повстанців. Серед евакуйованих — командири сил "Кудс", а також частина цивільних і дипломатів.