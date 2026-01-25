Видео
Україна
РФ атаковала Украину баллистикой — сколько целей сбито

РФ атаковала Украину баллистикой — сколько целей сбито

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 10:49
РФ атаковала Украину ракетами и 102 дронами
Работа поздразделения ПВО. Фото: ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

В ночь на 25 января Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Противник выпустил две ракеты типа "Искандер-М"/С-300 с территории Брянской области.

Также в Украину залетело 102 дрона различных типов, включая Shahed и "Гербера", они заходили с нескольких направлений, сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Запуски БпЛА фиксировались со стороны Курска, Орла, Брянска и Шаталово на территории РФ, а также из временно оккупированного Донецка. По предварительным данным, около 70 дронов составляли именно ударные "шахеды". 

Как Украина отразила атаку РФ

В противоракетных действиях приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Работы по уничтожению целей велись сразу в нескольких регионах страны. 

Статистика ПВО Украины
Статистика от ВВС Украины. Фото: скриншот Telegram

Силами ПВО было сбито или подавлено 87 вражеских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке Украины. Также зафиксированы попадания 15 ударных БпЛА на 10 локациях и падение обломков еще на одной. Информация по двум вражеским ракетам уточняется, атака продолжается. В воздушном пространстве остаются дроны. 

Напомним, только за сутки по населенным пунктам Запорожской области РФ нанесла 754 удара

Одновременно с этим были зафиксированы удары и по территории самой России, где без света остались несколько городов

обстрелы ПВО Министерство обороны война в Украине баллистические ракеты
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
