РФ атаковала Украину ракетами и 102 дронами

Работа поздразделения ПВО. Фото: ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

В ночь на 25 января Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Противник выпустил две ракеты типа "Искандер-М"/С-300 с территории Брянской области.

Также в Украину залетело 102 дрона различных типов, включая Shahed и "Гербера", они заходили с нескольких направлений, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Запуски БпЛА фиксировались со стороны Курска, Орла, Брянска и Шаталово на территории РФ, а также из временно оккупированного Донецка. По предварительным данным, около 70 дронов составляли именно ударные "шахеды".

Как Украина отразила атаку РФ

В противоракетных действиях приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Работы по уничтожению целей велись сразу в нескольких регионах страны.

Статистика от ВВС Украины. Фото: скриншот Telegram

Силами ПВО было сбито или подавлено 87 вражеских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке Украины. Также зафиксированы попадания 15 ударных БпЛА на 10 локациях и падение обломков еще на одной. Информация по двум вражеским ракетам уточняется, атака продолжается. В воздушном пространстве остаются дроны.

Напомним, только за сутки по населенным пунктам Запорожской области РФ нанесла 754 удара.

Одновременно с этим были зафиксированы удары и по территории самой России, где без света остались несколько городов.