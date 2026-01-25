Відео
Україна
Головна Новини дня РФ атакувала Україну балістикою — скільки цілей збито

РФ атакувала Україну балістикою — скільки цілей збито

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 10:49
РФ атакувала Україну ракетами та 102 дронами
Робота підрозділу ППО. Фото: ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

У ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Противник випустив дві ракети типу "Іскандер-М"/С-300 з території Брянської області.

Також в Україну залетіло 102 дрони різних типів, включно з Shahed та "Герберами", вони заходили з кількох напрямків, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Запуски БпЛА фіксували з боку Курська, Орла, Брянська та Шаталового на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька. За попередніми даними, близько 70 дронів становили саме ударні "шахеди".

Як Україна відбила атаку РФ

У протиракетних діях взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Роботи зі знищення цілей велися одразу в декількох регіонах країни.

Статистика ПВО Украины
Статистика від ВПС України. Фото: скриншот Telegram

Силами ППО було збито або придушено 87 ворожих безпілотників на півночі, півдні, в центрі та на сході України. Також зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях та падіння уламків ще на одній. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється, атака триває. У повітряному просторі залишаються дрони.

Нагадаємо, лише за добу по населених пунктах Запорізької області РФ завдала 754 удари.

Одночасно з цим було зафіксовано удари та по території самої Росії, де без світла залишилися декілька міст.

обстріли ППО Міністерство оборони війна в Україні балістичні ракети
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
