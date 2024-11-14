Республиканская партия победила в Палате представителей США

Палата представителей. Фото: EPA

Республиканская партия одержала победу в Палате представителей Соединенных Штатов Америки. Ее представители получили 218 мест, а демократы — 208 мест.

Об этом пишет CNN.

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Выборы в Палату представителей

В материале говорится, что у республиканцев будет не менее 218 мандатов в Палате, в то же время у демократов — 208. Поэтому в январе после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа Республиканская партия получит всю полноту власти.

Таким образом, они будут контролировать и Сенат, и Палату представителей США. Это позволит Трампу по меньшей мере в следующие два года продвигать свою политику и быстро добиваться ключевых назначений.

В частности, в предвыборной кампании он говорил об операциях по депортации, продлении налоговых льгот, экономических реформах и прочем.

Выборы в Палату представителей. Фото: CNN

Напомним, Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.

Также мы писали, что новым лидером республиканцев в Сенате США стал Джон Тун, поддерживающий помощь Украине.