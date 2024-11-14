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Республіканці отримали більшість у Палаті представників США

14 листопада 2024 12:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Республіканська партія перемогла у Палаті представників США
Палата представників. Фото: EPA
Євгенія Брюховецька - редактор

Республіканська партія здобула перемогу у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Її представники отримали  218 місць, а демократи — 208 місць.

Про це пише CNN

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У матеріалі йдеться, що республіканці матимуть щонайменше 218 мандатів у Палаті, водночас демократи — 208. Тому у січні після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Республіканська партія отримає всю повноту влади.

Таким чином вони контролюватимуть і Сенат, і Палату представників США. Це дозволить Трампу щонайменше наступних два роки просувати свою політику та швидко домагатися ключових призначень.

Зокрема, у передвиборчій кампанії він говорив про операції з депортації, продовження податкових пільг, економічні реформи та інше. 

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Вибори до Палати представників. Фото: CNN

Нагадаємо, Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, його команда вже складає список імен.

Також ми писали, що новим лідером республіканців у Сенаті США став Джон Тун, який підтримує допомогу Україні.

США Дональд Трамп Республіканська партія вибори у США 2024 Палата представників США

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