Республіканська партія перемогла у Палаті представників США

Палата представників. Фото: EPA

Республіканська партія здобула перемогу у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Її представники отримали 218 місць, а демократи — 208 місць.

Про це пише CNN.

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Вибори у Палату представників

У матеріалі йдеться, що республіканці матимуть щонайменше 218 мандатів у Палаті, водночас демократи — 208. Тому у січні після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Республіканська партія отримає всю повноту влади.

Таким чином вони контролюватимуть і Сенат, і Палату представників США. Це дозволить Трампу щонайменше наступних два роки просувати свою політику та швидко домагатися ключових призначень.

Зокрема, у передвиборчій кампанії він говорив про операції з депортації, продовження податкових пільг, економічні реформи та інше.

Вибори до Палати представників. Фото: CNN

Нагадаємо, Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, його команда вже складає список імен.

Також ми писали, що новим лідером республіканців у Сенаті США став Джон Тун, який підтримує допомогу Україні.