Решительность и нестандартность: в США оценили ГУР времен Буданова

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Решительность, нестандартный подход и способность адаптироваться к новым вызовам — именно эти сильные стороны ГУР, сформированные во времена руководства Кирилла Буданова, отметила ветеран армии США Меган Моббс.

Об этом она написала на своей странице в X, подчеркнув, что под руководством своего предыдущего главы украинская военная разведка стала одной из ключевых институций этой войны.

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"Под руководством Буданова ГУР стало одной из ключевых институций этой войны — решительной, адаптивной, нестандартной и бескомпромиссно нацеленной на нанесение потерь врагу", — отметила Моббс.

В то же время она отметила, что сформировавшийся подход сохраняется и после смены руководства разведки.

"Этот стандарт совершенства сохраняется и сегодня. Работа этой структуры продолжается, развивается, ее изучают, уважают и ей завидуют как в Украине, так и далеко за ее пределами", — написала ветеран.

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Таким образом, Моббс отметила не только результаты ГУР за время руководства Буданова, но и способность структуры продолжать эффективную работу после его перехода на должность главы Офиса Президента.

Ранее британский военный эксперт и бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Джон Форман назвал Кирилла Буданова лидером нового поколения.

Как писали Новини.LIVE, Буданов продемонстрировал специальным представителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что украинские силы удерживают прочные позиции на фронте.

А 7 сентября Буданов поздравил украинских разведчиков с Днем военной разведки и отметил масштаб деятельности ГУР. По его словам, представители украинской разведки работают над выполнением сложных задач в разных частях мира.