Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Решительность и нестандартность: в США оценили ГУР времен Буданова

Решительность и нестандартность: в США оценили ГУР времен Буданова

Ua ru
9 сентября 2026 16:31
Решительность и нестандартность: в США оценили ГУР времен Буданова
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Решительность, нестандартный подход и способность адаптироваться к новым вызовам — именно эти сильные стороны ГУР, сформированные во времена руководства Кирилла Буданова, отметила ветеран армии США Меган Моббс.

Об этом она написала на своей странице в X, подчеркнув, что под руководством своего предыдущего главы украинская военная разведка стала одной из ключевых институций этой войны.

Реклама

"Под руководством Буданова ГУР стало одной из ключевых институций этой войны — решительной, адаптивной, нестандартной и бескомпромиссно нацеленной на нанесение потерь врагу", — отметила Моббс.

В то же время она отметила, что сформировавшийся подход сохраняется и после смены руководства разведки.

"Этот стандарт совершенства сохраняется и сегодня. Работа этой структуры продолжается, развивается, ее изучают, уважают и ей завидуют как в Украине, так и далеко за ее пределами", — написала ветеран.

Читайте также:

Таким образом, Моббс отметила не только результаты ГУР за время руководства Буданова, но и способность структуры продолжать эффективную работу после его перехода на должность главы Офиса Президента.

Ранее британский военный эксперт и бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Джон Форман назвал Кирилла Буданова лидером нового поколения.

Как писали Новини.LIVE, Буданов продемонстрировал специальным представителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что украинские силы удерживают прочные позиции на фронте.

А 7 сентября Буданов поздравил украинских разведчиков с Днем военной разведки и отметил масштаб деятельности ГУР. По его словам, представители украинской разведки работают над выполнением сложных задач в разных частях мира.

США война Украина Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации