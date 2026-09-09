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Головна Новини дня Рішучість і нестандартність: у США оцінили ГУР часів Буданова

Рішучість і нестандартність: у США оцінили ГУР часів Буданова

Ua ru
9 вересня 2026 16:31
Рішучість і нестандартність: у США оцінили ГУР часів Буданова
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Рішучість, нестандартний підхід та здатність адаптуватися до нових викликів  саме ці сильні сторони ГУР, сформовані за часів керівництва Кирила Буданова, відзначила ветеранка армії США Меган Моббс. 

Про це вона написала на своїй сторінці в X, наголосивши, що під керівництвом свого попереднього очільника українська воєнна розвідка стала однією з ключових інституцій цієї війни. 

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"Під керівництвом Буданова ГУР стало однією з ключових інституцій цієї війни — рішучим, адаптивним, нестандартним і безкомпромісно націленим на завдання втрат ворогу", — зазначила Моббс.

Водночас вона зауважила, що сформований підхід зберігається і після зміни керівництва розвідки.

"Цей стандарт досконалості зберігається й сьогодні. Робота цієї структури триває, розвивається, її вивчають, поважають та їй заздрять як в Україні, так і далеко за її межами", — написала ветеранка.

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Таким чином, Моббс відзначила не лише результати ГУР за час керівництва Буданова, а й здатність структури продовжувати ефективну роботу після його переходу на посаду голови Офісу Президента.

Раніше британський військовий експерт і колишній високопоставлений офіцер Королівського флоту Джон Форман назвав Кирила Буданова лідером нового покоління.

Як писали Новини.LIVE, Буданов показав спеціальним представникам президента США Стівену Віткоффу та Джареду Кушнеру, що українські сили зберігають стійкі позиції на фронті.

А 7 вересня Буданов привітав українських розвідників із Днем воєнної розвідки та відзначив масштаб діяльності ГУР. За його словами, представники української розвідки працюють над виконанням складних завдань у різних частинах світу.

США війна Україна Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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