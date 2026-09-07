По всій планеті: Буданов згадав операції української розвідки

Кирило Буданов з представниками української розвідки. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Очільник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських розвідників із Днем воєнної розвідки та наголосив на масштабі роботи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він наголосив, що українські розвідники виконують складні завдання в різних куточках світу — від Росії та Африки до Антарктиди.

Про це написав Кирило Буданов у своїх соціальних мережах, з приводу професійного свята ГУР, 7 вересня, передає Новини.LIVE.

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Буданов відзначив масштаб роботи ГУР

У своєму зверненні очільник Офісу президента зазначив, що Головне управління розвідки працює для захисту українських інтересів незалежно від місця та умов проведення операцій.

"Від Росії до Африки, від костюма до камуфляжу — Головне управління розвідки захищає український інтерес по всій планеті в будь-який спосіб", — написав Кирило Буданов.

Він також повідомив, що у День воєнної розвідки варто згадати унікальні місії українських розвідників, які проводилися в різних частинах світу. Відомо, що представники ГУР виконують завдання на суші й на морі, у повітрі та на землі, працюючи в умовах як спекотних пустель, так і крижаного клімату Антарктиди.

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"ГУР МО виконує найскладніші завдання заради Батьківщини", — наголосив очільник Офісу президента.

Також Кирило Буданов подякував українським розвідникам за службу та побажав їм подальших успіхів у виконанні завдань.

Привітання Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Представники української розвідки. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Українські розвідники в інших країнах. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE писали, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив, що в РФ ще є ресурси вести війну проти України, зокрема на 2027-2028 роки. Водночас він повідомив, що Росії дедалі складніше вдається фінансувати виплати для нових контрактників.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський привітав українських розвідників з професійним святом. Зокрема, він наголосив, що завдяки професійній роботі співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України та інших підрозділів Сил оборони вдалося захистити Київ, повернути під контроль острів Зміїний, а також провести сотні оборонних і спеціальних операцій в Україні та в тилу противника.