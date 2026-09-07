По всему миру: Буданов упомянул операции украинской разведки

Кирилл Буданов с представителями украинской разведки. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинских разведчиков с Днём военной разведки и отметил масштаб работы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он отметил, что украинские разведчики выполняют сложные задачи в разных уголках мира — от России и Африки до Антарктиды.

Об этом Кирилл Буданов написал в своих социальных сетях по случаю профессионального праздника ГУР, 7 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов отметил масштаб работы ГУР

В своем обращении глава Офиса президента отметил, что Главное управление разведки работает для защиты украинских интересов независимо от места и условий проведения операций.

"От России до Африки, от костюма до камуфляжа — Главное управление разведки защищает украинские интересы по всей планете любыми способами", — написал Кирилл Буданов.

Он также сообщил, что в День военной разведки стоит вспомнить уникальные миссии украинских разведчиков, проводившиеся в разных частях мира. Известно, что представители ГУР выполняют задачи на суше и на море, в воздухе и на земле, работая как в условиях жарких пустынь, так и в ледяном климате Антарктиды.

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"ГУР Минобороны выполняет самые сложные задачи ради Родины", — подчеркнул глава Офиса президента.

Также Кирилл Буданов поблагодарил украинских разведчиков за службу и пожелал им дальнейших успехов в выполнении задач.

Поздравление Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Представители украинской разведки. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Украинские разведчики в других странах. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил, что у РФ еще есть ресурсы для ведения войны против Украины, в частности на 2027–2028 годы. В то же время он сообщил, что России становится все сложнее финансировать выплаты новым контрактникам.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником. В частности, он подчеркнул, что благодаря профессиональной работе сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других подразделений Сил обороны удалось защитить Киев, вернуть под контроль остров Змеиный, а также провести сотни оборонительных и специальных операций в Украине и в тылу противника.