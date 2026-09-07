ГУР — це родина назавжди: Буданов привітав розвідників

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав співробітників Головного управління розвідки з професійним святом. Він наголосив, що ГУР назавжди залишається родиною для кожного, хто служив у його лавах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Буданова.

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Буданов назвав ГУР однією з найсильніших опор української державності

"ГУР — це родина назавжди для кожного, хто мав честь стати до цих лав. Який шлях ми б не обрали, які б посади не обіймали в майбутньому — наші серця назавжди будуть разом", — написав Буданов.

Він подякував усім співробітникам ГУР та кожному, хто допомагає роботі управління.

"Вже 34 роки ГУР стоїть на варті безпеки України, а за час повномасштабної війни ви стали однією з найсильніших опор української державності та свободи", — зазначив Буданов.

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Він побажав розвідникам сталевого духу, міцної руки та надійного побратима, який прикриє спину, наголосивши, що завдання ГУР є одними з найскладніших, а розвідник завжди має бути готовим їх виконати.

Буданов також вшанував пам'ять полеглих розвідників, зазначивши, що їхні подвиги назавжди залишаться в пам'яті та стануть прикладом для нових поколінь.

Окремо він наголосив на важливості честі організації: "І кожен з нас має памʼятати про честь організації і ніколи не дозволяти ганьбити її".

Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас він вважає, що умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни 2027 року. За його словами, Росія може спробувати здійснити ще одну зимову кампанію обстрілів України.

Також Буданов заявив, що рішення української влади мають ухвалюватися з урахуванням національних інтересів, незалежності та суверенітету держави. Він також підтримав позицію президента Володимира Зеленського щодо посилення Сил оборони та досягнення справедливого миру. Окремо Буданов наголосив на важливості збереження єдності українського суспільства та влади.