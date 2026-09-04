Буданов заявив про головний пріоритет України

Термінова новина

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що захист національних інтересів, незалежності та суверенітету України залишається головним пріоритетом держави. Він наголосив, що підтримує позицію президента Володимира Зеленського та роботу його команди щодо посилення Сил оборони й досягнення справедливого миру.

Про це посадовець написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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"Президент неодноразово підкреслював: будь-які кроки держави будуть виходити виключно з потреб безпеки нашої країни та захисту інтересів Українського народу", — зазначив Буданов.

За його словами, нині особливо важливо зберігати єдність українського суспільства та влади.

"Сьогодні як ніколи важливо зберігати єдність. Працюємо далі. Слава Україні!" — додав керівник ОП.