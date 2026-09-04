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Главная Новости дня Буданов: Решения властей должны соответствовать интересам Украины

Буданов: Решения властей должны соответствовать интересам Украины

Ua ru
4 сентября 2026 20:56
Буданов заявил о главном приоритете Украины
Срочная новость

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что защита национальных интересов, независимости и суверенитета Украины остается главным приоритетом государства. Он подчеркнул, что поддерживает позицию президента Владимира Зеленского и работу его команды по укреплению Сил обороны и достижению справедливого мира.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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