Буданов заявил о главном приоритете Украины

Буданов: Решения властей должны соответствовать интересам Украины
Ua ru
4 сентября 2026 20:56
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Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что защита национальных интересов, независимости и суверенитета Украины остается главным приоритетом государства. Он подчеркнул, что поддерживает позицию президента Владимира Зеленского и работу его команды по укреплению Сил обороны и достижению справедливого мира.
Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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