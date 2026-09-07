ГУР — это семья навсегда: Буданов поздравил разведчиков

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил сотрудников Главного управления разведки с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что ГУР навсегда останется семьей для каждого, кто служил в его рядах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Буданова.

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Буданов назвал ГУР одной из самых сильных опор украинской государственности

"ГУР — это семья навсегда для каждого, кто имел честь войти в эти ряды. Какой бы путь мы ни выбрали, какие бы должности ни занимали в будущем — наши сердца навсегда будут вместе", — написал Буданов.

Он поблагодарил всех сотрудников ГУР и каждого, кто помогает работе управления.

"Уже 34 года ГУР стоит на страже безопасности Украины, а за время полномасштабной войны вы стали одной из самых сильных опор украинской государственности и свободы", — отметил Буданов.

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Он пожелал разведчикам стального духа, крепкой руки и надежного побратима, который прикроет спину, подчеркнув, что задачи ГУР являются одними из самых сложных, а разведчик всегда должен быть готов их выполнить.

Буданов также почтил память павших разведчиков, отметив, что их подвиги навсегда останутся в памяти и станут примером для новых поколений.

Отдельно он подчеркнул важность чести организации: "И каждый из нас должен помнить о чести организации и никогда не позволять позорить её".

Как писали Новини.LIVE, Буданов заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США могут возобновиться в конце сентября. В то же время он считает, что условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны 2027 года. По его словам, Россия может попытаться провести еще одну зимнюю кампанию обстрелов Украины.

Также Буданов заявил, что решения украинских властей должны приниматься с учетом национальных интересов, независимости и суверенитета государства. Он также поддержал позицию президента Владимира Зеленского относительно укрепления Сил обороны и достижения справедливого мира. Отдельно Буданов подчеркнул важность сохранения единства украинского общества и власти.