Трем экс-министрам обороны Украины объявили подозрение в госизмене

Гаубица "Гвоздика". Иллюстративное фото: Michael Esspe

В Украине сообщили о подозрении трем бывшим министрам обороны Украины. Правоохранители инкриминируют им государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в пятницу, 6 июня.

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Подозрения министрам обороны

По данным следствия, с марта 2010 года по февраль 2014 года в период пребывания в должности руководителей Минобороны было принято решение об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребности ВСУ.

По их распоряжениям были безосновательно реализованы:

сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;

десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

сотни единиц гусеничной и колесной техники;

десятки боевых самолетов и вертолетов;

миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров;

тысячи ракет.

Поэтому Силам обороны крайне не хватало этого вооружения в начале полномасштабного вторжения России. Решения бывших министров привели к снижению уровня боеспособности ВСУ, обороноспособности государства и причинили тяжелые последствия.

Таким образом был нанесен ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины. Кроме того, экс-чиновники предоставили России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Подозрения экс-министрам. Фото: Офис Генпрокурора

Отметим, что речь идет о Михаиле Ежеле, которого в 2010 году на должность назначил беглый экс-президент Виктор Янукович.

Также о Дмитрии Саламатине, который находился на посту министра обороны с 2012 года и имел российское гражданство. Кроме того, подозрение получил Павел Лебедев, который во время Евромайдана поддержал оккупацию Крыма и сбежал в Россию.

Напомним, недавно НАБУ и САП объявили дополнительные подозрения бывшему главе Минздрава Максиму Степанову о получении взятки и легализации доходов.

Также о новом подозрении сообщили руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко — оно касается недекларирования имущества.