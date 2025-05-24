В Україні оголосили нову підозру ексголові МОЗ Степанову

Ексголова МОЗ Максим Степанов. Фото: МОЗ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили додаткові підозри колишньому очільнику МОЗ Максиму Степанову. Йому інкримінують отримання хабаря та легалізацію доходів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у суботу, 24 травня.

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Підозри Степанову

У дописі йдеться, що підозру оголосили колишньому директору ДП "Поліграфкомбінат" щодо одержання неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також у легалізації доходів, отриманих від їх використання.

Так, підозрюваний вимагав хабар у французької компанії, яка раніше розробила ці захисні елементи та використовувала їх у виробництві голограм для бланків українських документів. В обмін на це компанія могла постачати свою продукцію держпідприємству.

"Постачання здійснювалося через естонську компанію-прокладку, підконтрольну директору ДП, яка закуповувала матеріали за ринковою ціною та перепродавала їх Поліграфкомбінату у 4-6 разів дорожче", — зазначається у повідомленні.

На цю компанію зареєстрували незаконно одержані авторські права в Офісі інтелектуальної власності ЄС. Після звільнення підозрюваного нове керівництво перейшло на прямі закупівлі у виробника — тоді він уклав угоду з французькою компанією, згідно з якою сплачувалася винагорода за використання дизайну.

Таким чином протягом 2018-2021 років на рахунки компанії надійшло близько 7 мільйонів євро роялті, які потім підозрюваний легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Понад 124,7 тисяч доларів опинилися на рахунку його доньки.

Скриншот допису НАБУ

Скриншот допису НАБУ

За словами журналіста Олега Новікова, йдеться про колишнього голову МОЗ Максима Степанова, оскільки раніше він був ще й директором поліграфічного підприємства.

Нагадаємо, у вересні 2023 року ВАКС заочно арештував Степанова у справі про привласнення коштів.

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