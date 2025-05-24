В Украине объявили новое подозрение экс-главе Минздрава Степанову

Взятки и легализация — экс-главе Минздрава объявили подозрение
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили дополнительные подозрения бывшему главе Минздрава Максиму Степанову. Ему инкриминируют получение взятки и легализацию доходов.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в субботу, 24 мая.
Подозрения Степанову
В заметке говорится, что подозрение объявили бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат" относительно получения неправомерной выгоды в виде авторских прав на дизайн защитных элементов загранпаспортов и ID-карт, а также в легализации доходов, полученных от их использования.
Так, подозреваемый требовал взятку у французской компании, которая ранее разработала эти защитные элементы и использовала их в производстве голограмм для бланков украинских документов. В обмен на это компания могла поставлять свою продукцию госпредприятию.
"Поставка осуществлялась через эстонскую компанию-прокладку, подконтрольную директору ГП, которая закупала материалы по рыночной цене и перепродавала их Полиграфкомбинату в 4-6 раз дороже", — отмечается в сообщении.
На эту компанию зарегистрировали незаконно полученные авторские права в Офисе интеллектуальной собственности ЕС. После увольнения подозреваемого новое руководство перешло на прямые закупки у производителя — тогда он заключил соглашение с французской компанией, согласно которому выплачивалось вознаграждение за использование дизайна.
Таким образом в течение 2018-2021 годов на счета компании поступило около 7 миллионов евро роялти, которые затем подозреваемый легализовал через подконтрольные оффшорные компании. Более 124,7 тысячи долларов оказались на счету его дочери.
По словам журналиста Олега Новикова, речь идет о бывшем главе Минздрава Максиме Степанове, поскольку ранее он был еще и директором полиграфического предприятия.
Напомним, в сентябре 2023 года ВАКС заочно арестовал Степанова по делу о присвоении средств.
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