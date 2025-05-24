В Украине объявили новое подозрение экс-главе Минздрава Степанову

Экс-глава Минздрава Максим Степанов. Фото: Минздрав

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили дополнительные подозрения бывшему главе Минздрава Максиму Степанову. Ему инкриминируют получение взятки и легализацию доходов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram в субботу, 24 мая.

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Подозрения Степанову

В заметке говорится, что подозрение объявили бывшему директору ГП "Полиграфкомбинат" относительно получения неправомерной выгоды в виде авторских прав на дизайн защитных элементов загранпаспортов и ID-карт, а также в легализации доходов, полученных от их использования.

Так, подозреваемый требовал взятку у французской компании, которая ранее разработала эти защитные элементы и использовала их в производстве голограмм для бланков украинских документов. В обмен на это компания могла поставлять свою продукцию госпредприятию.

"Поставка осуществлялась через эстонскую компанию-прокладку, подконтрольную директору ГП, которая закупала материалы по рыночной цене и перепродавала их Полиграфкомбинату в 4-6 раз дороже", — отмечается в сообщении.

На эту компанию зарегистрировали незаконно полученные авторские права в Офисе интеллектуальной собственности ЕС. После увольнения подозреваемого новое руководство перешло на прямые закупки у производителя — тогда он заключил соглашение с французской компанией, согласно которому выплачивалось вознаграждение за использование дизайна.

Таким образом в течение 2018-2021 годов на счета компании поступило около 7 миллионов евро роялти, которые затем подозреваемый легализовал через подконтрольные оффшорные компании. Более 124,7 тысячи долларов оказались на счету его дочери.

Скриншот поста НАБУ

Скриншот поста НАБУ

По словам журналиста Олега Новикова, речь идет о бывшем главе Минздрава Максиме Степанове, поскольку ранее он был еще и директором полиграфического предприятия.

Напомним, в сентябре 2023 года ВАКС заочно арестовал Степанова по делу о присвоении средств.

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