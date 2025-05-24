Втеча Дениса Комарницького — як посадовець залишив Україну та хто йому допомагав

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: скриншот

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос пояснив, як колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький зміг виїхати з країни. Його підозрюють у земельній корупції. Наразі експолітика оголошено в розшук.

Про це Семен Кривонос говорив в інтервʼю Bihus Info.

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Втеча Комарницького з України

Кривонос зазначив, що наразі детективи НАБУ вживають активних заходів для вчинення певних процесуальних дій, які спрямовані на притягнення Комарницького до відповідальності. Він разом з іншими посадовцями є підозрюваними.

Комарницькому втекти з країни допомагали низка осіб, у тому числі працівники правоохоронних органів, люди, які мають регіональний вплив, та ті, хто займаються подібною діяльністю.

"Розслідується ще це кримінальне провадження далі щодо встановлення усіх осіб, включаючи топпосадовців, які могли сприяти цьому злочину. Це злочин. Наразі це кримінальне провадження нараховує сім підозрюваних осіб, низка з яких перебуває під вартою", — зазначив Кривонос.

Хто відповідальний за виїзд Комарницького

Директор НАБУ зазначив, що злочини з незаконного перетину державного кордону відбуваються постійно.

"У нас ті відповідальні, які зараз отримали повідомлення про підозру, тому що я як директор можу говорити на сьогодні про тих осіб, які отримали повідомлення про підозру. Решту відповідальних будемо встановлювати. Наразі це два працівники правоохоронного органу, чотири працівники, які мали відношення до СБУ, два — до Нацполіції, низка ще інших людей", — каже Кривонос.

Виявлення прослушки

Соратники Комарницького виявили прослушку в його офісі, коли той повертався до України.

"Коли ці засоби були виявлені, керівник злочинної організації перетинав державний кордон у напрямку України", — каже Кривонос.

Люди з угруповання Комарницького почали нервувати та змінили поведінку, що видало їх, тому операцію "Чисте місто" почали достроково.

Співробітники НАБУ одночасно провели обшуки у близько 80 обʼєктах.

У перші години після подій Комарницького фактично приховували від правоохоронців, а згодом вивезли на Закарпаття, звідки він перетнув державний кордон.

Нагадаємо, журналісти зʼясували, що Комарницький разом з дружиною мали у власності понад сто квартир в Києві, які швидко продали.

Крім того, Комарницький оформлював фіктивне бронювання від мобілізації для своїх підлеглих.