Комарницький та його дружина продали з 2016 по 2018 рік 11 квартир у Києві

Денис Комарницький. Фото: Українська правда

Скандально відомий бізнесмен та експолітик Денис Комарницький разом з дружиною мали у власності протягом 2016-2018 років 110 квартир у Києві. Ба більше, вони їх продавали за дні чи тижні.

Відповідну інформацію з'ясували журналісти "Слідство.Інфо".

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Що виявили представники ЗМІ

Як повідомляють журналісти, з огляду на підозри щодо участі Комарницького у схемах із виділення земельних ділянок під забудови в Києві, знайдені квартири, що належали подружжю Комарницьких, могли бути формою розрахунку за такі послуги.

Згідно данних "Слідства.Інфо", сім’я володіла 52 квартирами у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці. Ще 48 об’єктів нерухомості було в них у ЖК Central Park поблизу станції метро "Либідська". Крім того, в Ірини Комарницької виявили ще 10 квартир у житловому комплексі Tetris Hall.

Представники ЗМІ, проаналізувавши дані з Державного реєстру речових прав, встановили: виявлені квартири продавалися протягом декількох днів або тижнів після придбання.

Дохід Комарницьких, за підрахунками журналістів, міг сягати 440 мільйонів гривень.

У "Слідстві.Інфо" зауважують, що найбільша активність із придбання та перепродажу житла припала на 2016–2018 роки. У періоди до цього і після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах.

Варто зазначити, що всі три житлові комплекси були зведені компанією KAN Development. Її власник Ігор Ніконов у 2014–2015 роках обіймав посаду першого заступника голови КМДА при Віталію Кличку.

У коментарі журналістам Ірина Комарницька заперечила, що придбані квартири були формою хабара, назвавши ці операції "бізнес-діяльністю". Водночас пояснити, в чому полягав сенс купівлі нерухомості з подальшим швидким продажем, вона відмовилася.

Нагадаємо, 21 квітня ВАКС наклав арешт на значну частину майна Комарницького, його дружини Ірини та водія Юрія Дашкова. Рішення було ухвалено у межах кримінального провадження.

Також ми писали, що Комарницький мав фіктивне бронювання від мобілізації, на що витратив 33 тисячі доларів.

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