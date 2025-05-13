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Комарницкий вместе с женой продали в Киеве 110 квартир, — СМИ

13 мая 2025 00:37
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Комарницкий и его жена продали с 2016 по 2018 год 11 квартир в Киеве
Денис Комарницкий. Фото: Украинская правда
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Скандально известный бизнесмен и экс-политик Денис Комарницкий вместе с женой имели в собственности в течение 2016-2018 годов 110 квартир в Киеве. Более того, они их продавали за дни или недели.

Соответствующую информацию выяснили журналисты "Слідство.Інфо".

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Что обнаружили представители СМИ

Как сообщают журналисты, учитывая подозрения относительно участия Комарницкого в схемах по выделению земельных участков под застройки в Киеве, найденные квартиры, принадлежавшие супругам Комарницких, могли быть формой расчета за такие услуги.

Согласно данным "Слідства.Інфо", семья владела 52 квартирами в жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы. Еще 48 объектов недвижимости было у них в ЖК Central Park вблизи станции метро "Лыбедская". Кроме того, у Ирины Комарницкой обнаружили еще 10 квартир в жилом комплексе Tetris Hall.

Представители СМИ, проанализировав данные из Государственного реестра имущественных прав, установили: обнаруженные квартиры продавались в течение нескольких дней или недель после приобретения.

Доход Комарницких, по подсчетам журналистов, мог достигать 440 миллионов гривен.

В "Слідстві.Інфо" отмечают, что наибольшая активность по приобретению и перепродаже жилья пришлась на 2016-2018 годы. В периоды до этого и после Комарницкие не оперировали недвижимостью в таких объемах.

Стоит отметить, что все три жилых комплекса были возведены компанией KAN Development. Ее владелец Игорь Никонов в 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя председателя КГГА при Виталии Кличко.

В комментарии журналистам Ирина Комарницкая отрицала, что приобретенные квартиры были формой взятки, назвав эти операции "бизнес-деятельностью". В то же время объяснить, в чем заключался смысл покупки недвижимости с последующей быстрой продажей, она отказалась.

Напомним, 21 апреля ВАКС наложил арест на значительную часть имущества Комарницкого, его жены Ирины и водителя Юрия Дашкова. Решение было принято в рамках уголовного производства.

Также мы писали, что Комарницкий имел фиктивное бронирование от мобилизации, на что потратил 33 тысячи долларов.

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