Денис Комарницький — ВАКС арештував його майно

Бізнесмен Денис Комарницький. Фото: скриншот

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на значну частину майна бізнесмена Дениса Комарницького, а також його дружини Ірини та водія Юрія Дашкова. Відповідне рішення ухвалене у межах кримінального провадження.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков в Telegram у понеділок, 21 квітня.

Реклама

Читайте також:

Майно Комарницького під арештом

За словами Новікова, суд арештував корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування".

Також під арешт потрапили автомобілі:

Mercedes-Benz S 500

Toyota Camry (2020 року випуску)

Toyota Land Cruiser (2021 року)

GMC Yukon XL

Mercedes-AMG GLE 53

Окрім цього, рішенням суду заблоковано готівкові кошти, безготівкові активи, а також цінні папери на рахунках у кількох банках: Сенс Банк, Ощадбанк, Комінбанк та Банк інвестицій та заощаджень.

Суд арештував і готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3 972 175 доларів, 100 тисяч євро і 806 300 грн.

Нагадаємо, Денис Комарницький є одним із головних фігурантів низки кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією в Києві. Він залишив територію України, скориставшись допомогою силовиків і депутатів.