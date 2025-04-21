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ВАКС арештував майно Комарницького та його родичів — яке саме

21 квітня 2025 13:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Денис Комарницький — ВАКС арештував його майно
Бізнесмен Денис Комарницький. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на значну частину майна бізнесмена Дениса Комарницького, а також його дружини Ірини та водія Юрія Дашкова. Відповідне рішення ухвалене у межах кримінального провадження.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков в Telegram у понеділок, 21 квітня.

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За словами Новікова, суд арештував корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування".

Також під арешт потрапили автомобілі:

  • Mercedes-Benz S 500
  • Toyota Camry (2020 року випуску)
  • Toyota Land Cruiser (2021 року)
  • GMC Yukon XL 
  • Mercedes-AMG GLE 53

Окрім цього, рішенням суду заблоковано готівкові кошти, безготівкові активи, а також цінні папери на рахунках у кількох банках: Сенс Банк, Ощадбанк, Комінбанк та Банк інвестицій та заощаджень. 

Суд арештував і готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3 972 175 доларів, 100 тисяч євро і 806 300 грн.

Нагадаємо, Денис Комарницький є одним із головних фігурантів низки кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією в Києві. Він залишив територію України, скориставшись допомогою силовиків і депутатів. 

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