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ВАКС арестовал имущество Комарницкого и его близких — что именно

21 апреля 2025 13:56
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Денис Комарницкий — ВАКС арестовал его имущество
Бизнесмен Денис Комарницкий. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на значительную часть имущества бизнесмена Дениса Комарницкого, а также его жены Ирины и водителя Юрия Дашкова. Соответствующее решение принято в рамках уголовного производства.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 21 апреля.

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По словам Новикова, суд арестовал корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения".

Также под арест попали автомобили:

  • Mercedes-Benz S 500
  • Toyota Camry (2020 года выпуска)
  • Toyota Land Cruiser (2021 года выпуска)
  • GMC Yukon XL
  • Mercedes-AMG GLE 53

Кроме этого, решением суда заблокированы наличные средства, безналичные активы, а также ценные бумаги на счетах в нескольких банках: Сенс Банк, Ощадбанк, Коминбанк и Банк инвестиций и сбережений.

Суд арестовал и наличные, изъятые в рамках этого дела, а именно: 3 972 175 долларов, 100 тысяч евро и 806 300 грн.

Напомним, Денис Комарницкий является одним из главных фигурантов ряда уголовных производств, связанных с коррупцией в Киеве. Он покинул территорию Украины, воспользовавшись помощью силовиков и депутатов.

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