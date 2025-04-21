Денис Комарницкий — ВАКС арестовал его имущество

Бизнесмен Денис Комарницкий. Фото: скриншот

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на значительную часть имущества бизнесмена Дениса Комарницкого, а также его жены Ирины и водителя Юрия Дашкова. Соответствующее решение принято в рамках уголовного производства.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 21 апреля.

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По словам Новикова, суд арестовал корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения".

Также под арест попали автомобили:

Mercedes-Benz S 500

Toyota Camry (2020 года выпуска)

Toyota Land Cruiser (2021 года выпуска)

GMC Yukon XL

Mercedes-AMG GLE 53

Кроме этого, решением суда заблокированы наличные средства, безналичные активы, а также ценные бумаги на счетах в нескольких банках: Сенс Банк, Ощадбанк, Коминбанк и Банк инвестиций и сбережений.

Суд арестовал и наличные, изъятые в рамках этого дела, а именно: 3 972 175 долларов, 100 тысяч евро и 806 300 грн.

Напомним, Денис Комарницкий является одним из главных фигурантов ряда уголовных производств, связанных с коррупцией в Киеве. Он покинул территорию Украины, воспользовавшись помощью силовиков и депутатов.