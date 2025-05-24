Побег Дениса Комарницкого — как чиновник покинул Украину и кто ему помогал

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: скриншот

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос объяснил, как бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий смог выехать из страны. Его подозревают в земельной коррупции. Сейчас экс-политик объявлен в розыск.

Об этом Семен Кривонос говорил в интервью Bihus Info.

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Кривонос отметил, что сейчас детективы НАБУ принимают активные меры для совершения определенных процессуальных действий, направленных на привлечение Комарницкого к ответственности. Он вместе с другими должностными лицами являются подозреваемыми.

Комарницкому сбежать из страны помогали ряд лиц, в том числе работники правоохранительных органов, люди, которые имеют региональное влияние и те, кто занимаются подобной деятельностью.

"Расследуется еще это уголовное производство дальше по установлению всех лиц, включая топ-чиновников, которые могли способствовать этому преступлению. Это преступление. Сейчас это уголовное производство насчитывает семь подозреваемых лиц, ряд из которых находится под стражей", — отметил Кривонос.

Кто ответственен за выезд Комарницкого

Директор НАБУ отметил, что преступления по незаконному пересечению государственной границы происходят постоянно.

"У нас те ответственные, которые сейчас получили сообщение о подозрении, потому что я как директор могу говорить на сегодня о тех лицах, которые получили сообщение о подозрении. Остальных ответственных будем устанавливать. Сейчас это два работника правоохранительного органа, четыре работника, которые имели отношение к СБУ, два — к Нацполиции, ряд еще других людей", — говорит Кривонос.

Обнаружение прослушки

Соратники Комарницкого обнаружили прослушку в его офисе, когда тот возвращался в Украину.

"Когда эти средства были обнаружены, руководитель преступной организации пересекал государственную границу в направлении Украины", — говорит Кривонос.

Люди из группировки Комарницкого начали нервничать и изменили поведение, что выдало их, поэтому операцию "Чистый город" начали досрочно.

Сотрудники НАБУ одновременно провели обыски на около 80 объектах.

В первые часы после событий Комарницкого фактически скрывали от правоохранителей, а затем вывезли на Закарпатье, откуда он пересек государственную границу.

Напомним, журналисты выяснили, что Комарницкий вместе с женой имели в собственности более ста квартир в Киеве, которые быстро продали.

Кроме того, Комарницкий оформлял фиктивное бронирование от мобилизации для своих подчиненных.