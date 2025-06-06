Трьом ексміністрам оборони України оголосили підозру в держзраді

Гаубиця "Гвоздика". Ілюстративне фото: Michael Esspe

В Україні повідомили про підозру трьом колишнім міністрам оборони України. Правоохоронці інкримінують їм державну зраду.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у п'ятницю, 6 червня.

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Підозри міністрам оборони

За даними слідства, з березня 2010 року по лютий 2014 року в період перебування на посаді очільників Міноборони було ухвалено рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби ЗСУ.

За їхніми розпорядженнями було безпідставно реалізовано:

сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

тисячі ракет.

Через це Силам оборони вкрай не вистачало цього озброєння на початку повномасштабного вторгнення Росії. Рішення колишніх міністрів призвели до зниження рівня боєздатності ЗСУ, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки.

Таким чином було завдано шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. Крім того, експосадовця надали Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Підозри ексміністрам. Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначимо, що йдеться про Михайла Єжеля, якого у 2010 році на посаду призначив експрезидент-утікач Віктор Янукович.

Також про Дмитра Саламатіна, який перебував на посаді міністра оборони з 2012 року й мав російське громадянство. Крім того, підозру отримав Павло Лебедєв, який під час Євромайдану підтримав окупацію Криму та втік до Росії.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП оголосили додаткові підозри колишньому очільнику МОЗ Максиму Степанову щодо отримання хабаря та легалізацію доходів.

Також про нову підозру повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку — вона стосується недекларування майна.