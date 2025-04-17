Володимир Прокопів отримав підозру — що відомо про заступника Кличка

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів. Фото: instagram.com/prokopiv_vv

Поліція та представники СБУ у четвер, 17 квітня, оголосили підозру заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву.

Соратник чинного мера столиці Віталія Кличка підозрюється в організації схеми переправлення призовників через держкордон України, пишуть Новини.LIVE.

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Сам Прокопів вже відреагував на підозру та підкреслив, що "справа суто політична". Він також зазначив, що очікує ще низку кримінальних справ на свою адресу.

Чи буде так — побачимо. Поки що детальніше зупинимось на персоні Володимира Прокопіва. Тому що якраз є сенс нагадати, що про нього відомо і чим він запам'ятався, як мінімум, останнім часом.

Момент вручення підозри Володимиру Прокопіву. Фото: Нацполіція

Хто такий Володимир Прокопів

Заступник голови КМДА (тобто, Віталія Кличка) з питань здійснення самоврядних повноважень. Голова фракції "Європейської солідарності" у КМР.

Володимир Прокопів — досвідчений "житель" Київради. Він є депутатом КМР трьох скликань, і вже мав серйозні посади у цьому органі влади.

Зокрема, з грудня 2015 року по грудень 2020 року обіймав посаду заступника міського голови — секретаря Київської міської ради.

До появи в Київраді встиг попрацювати в Державній інспекції сільського господарства України. У тому числі на посту заступника директора Департаменту контролю за використанням і охороною земель.

До цього був засновником та директором консалтингової компанії "ВП ГРУП" (з 2009 по 2014 рік).

Також був помічником-консультантом народного депутата України Анатолія Матвієнка.

Прокопів та скандали

У жовтні 2024 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо Володимира Прокопіва та його родини. Вони стверджували, що родина заступника Віталія Кличка за час його перебування на посаді придбала значну кількість нерухомості у Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення.

За даними журналістів, частина активів була придбана за вартістю нижче ринкової.

Як нагадує "Чесно", після публікації розслідування мер Віталій Кличко тимчасово відсторонив Володимира Прокопіва з посади та закликав правоохоронців перевірити його діяльність.

Сам Прокопів тоді навіть писав заяву на звільнення, але у відставку його не відправили.

За рік до цього, у грудні 2023 року Володимир Прокопів потрапив у скандал під час розгляду бюджету столиці.

"Прокопів заявив, що Києву "не потрібний бюджет війни" та виступав проти закладання міських коштів на потреби ЗСУ, через це його розкритикували як колеги по партії, так і суспільство", — нагадують в "Чесно".

Що каже сам Прокопів

Що у 2022 році взяв на себе відповідальність за життєдіяльність столиці.

Що справа суто політична.

Що отримав повноваження від тодішнього начальника КМВА "відповідати й забезпечувати продовольчу безпеку товарами першої необхідності, гуманітарною допомогою, медикаментами".

Що працював напряму з волонтерськими організаціями, медичними закладами, військовими частинами і силами ТРО.

Володимир Прокопів та Віталій Кличко. Фото Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Прокопів — не перший з команди Кличка

Перший заступник Віталія Кличка Микола Поворозник проходив у справі про можливе хабарництво. Інший заступник Кличка Петро Оленич фігурував у справах про зловживання службовим становищем та про земельну корупцію і махінації. Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку після появи на так званих "плівках Комарницького".

Нагадаємо, у поліції розповіли деталі щодо вручення підозри заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву. Та пояснили деталі справи, у якій він проходить.

Володимир Прокопів раніше міг піти з поста заступника голови КМДА, у жовтні він писав заяву на звільнення через розслідування журналістів.