Владимир Прокопив получил подозрение — что известно о заместителе Кличко

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив. Фото: instagram.com/prokopiv_vv

Полиция и представители СБУ в четверг, 17 апреля, объявили подозрение заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву.

Соратник действующего мэра столицы Виталия Кличко подозревается в организации схемы переправки призывников через госграницу Украины, пишут Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сам Прокопив уже отреагировал на подозрение и подчеркнул, что "дело сугубо политическое". Он также отметил, что ожидает еще ряд уголовных дел в свой адрес.

Будет ли так — увидим. Пока подробнее остановимся на персоне Владимира Прокопива. Потому что как раз есть смысл напомнить, что о нем известно и чем он запомнился, как минимум, в последнее время.

Момент вручения подозрения Владимиру Прокопиву. Фото: Нацполиция

Кто такой Владимир Прокопив

Заместитель председателя КГГА (то есть, Виталия Кличко) по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Председатель фракции "Европейской солидарности" в КГС.

Владимир Прокопив — опытный "житель" Киевсовета. Он является депутатом КГС трех созывов, и уже был на серьезных должностях в этом органе власти.

В частности, с декабря 2015 года по декабрь 2020 года занимал должность заместителя городского главы — секретаря Киевского городского совета.

До появления в Киевсовете успел поработать в Государственной инспекции сельского хозяйства Украины. В том числе на посту заместителя директора Департамента контроля за использованием и охраной земель.

До этого был основателем и директором консалтинговой компании "ВП ГРУП" (с 2009 по 2014 год).

Также был помощником-консультантом народного депутата Украины Анатолия Матвиенко.

Прокопив и скандалы

В октябре 2024 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование в отношении Владимира Прокопива и его семьи. Они утверждали, что семья заместителя Виталия Кличко за время его пребывания в должности приобрела значительное количество недвижимости в Киеве, включая квартиры и коммерческие помещения.

По данным журналистов, часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной.

Как напоминает "Честно", после публикации расследования мэр Виталий Кличко временно отстранил Владимира Прокопива от должности и призвал правоохранителей проверить его деятельность.

Сам Прокопив тогда даже писал заявление на увольнение, но в отставку его не отправили.

За год до этого, в декабре 2023 года Владимир Прокопив попал в скандал во время рассмотрения бюджета столицы.

"Прокопив заявил, что Киеву "не нужен бюджет войны" и выступал против закладки городских средств на нужды ВСУ, из-за этого его раскритиковали как коллеги по партии, так и общество", — напоминают в "Честно".

Что говорит сам Прокопив

Что в 2022 году взял на себя ответственность за жизнедеятельность столицы.

Что дело сугубо политическое.

Что получил полномочия от тогдашнего начальника КГВА "отвечать и обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами".

Что работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО.

Владимир Прокопив и Виталий Кличко. Фото Скакодуб Андрей / POOL / УНИАН

Прокопив — не первый из команды Кличко

Первый заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник проходил в деле о возможном взяточничестве.

Другой заместитель Кличко Петр Оленич фигурировал в делах о злоупотреблении служебным положением, а также о земельной коррупции и махинациях. Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко ушел в отставку после появления на так называемых "пленках Комарницкого".

Напомним, в полиции рассказали детали о вручении подозрения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву. И объяснили детали дела, в котором он проходит.

Владимир Прокопив ранее мог уйти с поста заместителя председателя КГГА, в октябре он писал заявление на увольнение из-за расследования журналистов.