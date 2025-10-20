Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Внезапно умер основатель группы Green Grey — что известно

Внезапно умер основатель группы Green Grey — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:03
обновлено: 16:43
Андрей Яценко умер в возрасте 55 лет — что произошло
Музыкант Андрей Яценко (Дизель). Фото: facebook.com/kvsoft

Украинский музыкант, основатель и лидер группы Green Grey Андрей Яценко (Дизель) внезапно умер. Ему было 55 лет.

Об этом сообщил украинский продюсер и основатель группы "Вхід у Змінному Взутті" Александр Стеганов и подтвердили другие участники группы Green Grey.

Читайте также:

Смерть Андрея Яценко

Участники группы Green Grey на своей странице в Facebook обновили обложку и поставили туда фото со свечой. В комментариях начали писать комментарии с соболезнованиями лидеру группы Андрею Яценко.

Сейчас причины смерти не сообщают, но она была внезапной. Группа готовилась к туру по Украине и должна была отыграть концерты в разных городах.

В то же время на странице Андрея Яценко также обновили главную фотографию, опубликовав черно-белое фото с траурной лентой. Множество людей оставляют сообщения на странице музыканта, пишут "вечная память" и сочувствуют родным и близким артиста.

Андрій Яценко помер
Скриншот сообщения на странице Андрея Яценко
Чому помер Андрій Яценко
Сообщения с соболезнованиями на странице Андрея Яценко. Фото: скриншот

Что известно об Андрее Яценко

Андрей Яценко, сценическое имя "Дизель", родился 25 декабря 1970 года. Он — один из основателей и лидер группы Green Grey. Музыкант неоднократно менял стиль, язык песен и состав. Группа известна многими композициями, которые стали хитами. Среди них "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день".

После начала полномасштабной войны в 2022 году Андрей Яценко подписал контракт с батальоном "Мрія" (в составе ВСУ). Музыкант активно занимался волонтерством, в частности, проводил благотворительные аукционы и продавал личные вещи, чтобы собрать деньги для армии.

Напомним, 19 октября умер бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Музыканту было 48 лет.

А 17 октября стало известно о смерти гитариста группы Kiss. Эйс Фрели ушел из жизни от травм, полученных после падения в собственной студии звукозаписи в конце сентября.

смерть музыка артисты шоу-бизнес музыканты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
