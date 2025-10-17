Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский, украинско-американский писатель

Юрий Тарнавский. Фото: Павел Вышебаба/Facebook

Умер украинско-американский писатель, переводчик и лингвист Юрий Тарнавский. Он был одним из основателей Нью-Йоркской группы и автором произведений на украинском и английском языках.

Об этом сообщила жена Юрия Тарнавского на его странице в Facebook в пятницу, 17 октября.

Реклама

Читайте также:

Умер Юрий Тарнавский — что известно

Сегодня, 17 октября, жена украинско-американского писателя, переводчика и лингвиста Юрия Тарнавского сообщила о смерти мужа. Соответствующее сообщение с трагическим известием появилось на странице Юрия в Facebook.

"Это сообщение от жены Юрия Карины... Его уже нет с нами... 14 октября 2025 года...", — говорится в заметке.

Скриншот сообщения жены Тарнавского/Facebook

Юрий Тарнавский — биография писателя

Юрий Тарнавский (1934-2025) — украинско-американский писатель, поэт, переводчик и лингвист. Родился 3 февраля 1934 года в городе Турка на Львовщине в семье учителей. В 1944 году вместе с семьей эмигрировал в Германию, а в 1952 году — в США, где поселился в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Высшее образование получил в Ньюаркском колледже инженерии, где изучал электронную инженерию. С 1956 по 1992 год работал в компании IBM, сначала как инженер-электроник, а затем — кибернетик, занимаясь автоматическим переводом с русского на английский язык.

Тарнавский был одним из основателей Нью-Йоркской группы — авангардного украинского литературного союза диаспоры, а также соучредителем и соредактором литературно-художественного журнала "Новые Поэзии". Он писал произведения на украинском и английском языках, в частности романы "Эффект плацебо" и "Три блонды и смерть", а также сборники стихов "Modus Tollens" и "Improvised Poetic Devices".

Его творчество отличалось постмодернистским стилем, ассоциативной структурой и интерактивным подходом к читателю. Тарнавский также внес значительный вклад в переводческую деятельность и кибернетическую лингвистику, оставив весомый след в литературе и науке.

Напомним, что недавно умер известный бизнесмен Борис Фуксман.

Также недавно на войне погиб украинский журналист и военный Богдан Будай.