Главная Новости дня На фронте погиб известный журналист и офицер ВСУ

На фронте погиб известный журналист и офицер ВСУ

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:29
На войне погиб журналист и воин ВСУ Богдан Будай
Украинский военный и журналист Богдан Будай. Фото: ВРУ/Telegram

На фронте погиб украинский журналист и военный Богдан Будай. Это произошло во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины в понедельник, 6 октября, в Telegram.

Читайте также:

На войне погиб Богдан Будай — что известно

По информации Комитета по вопросам свободы слова, на войне погиб журналист и офицер Вооруженных сил Украины Богдан Васильевич Будай — бывший сотрудник винницкого онлайн-медиа "Вежа".

Как известно, Богдан Будай родом из Кривого Рога, но долгое время жил и работал в Виннице, где занимался журналистикой.

В сентябре 2023 года журналист принял решение присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Служил в 144-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, где исполнял обязанности офицера отделения коммуникаций. А впоследствии — офицера группы гражданско-военного сотрудничества.

К сожалению, 26 сентября 2025 года Богдан погиб при исполнении служебных обязанностей.

По данным Института массовой информации, он стал 113-м медийщиком, который отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Напомним, что недавно на войне погиб Андрей Соловей — отец вратаря юношеской команды U-19 Максима Соловья.

Ранее мы информировали, что на фронте погиб известный украинский спортсмен и воин Антон Болдырев.

