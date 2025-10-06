На війні загинув журналіст і воїн ЗСУ Богдан Будай

Український військовий та журналіст Богдан Будай. Фото: ВРУ/Telegram

На фронті загинув український журналіст та військовий Богдан Будай. Це сталося під час виконання службових обов'язків.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради України у понеділок, 6 жовтня, в Telegram.

На війні загинув Богдан Будай — що відомо

За інформацією Комітету з питань свободи слова, на війні загинув журналіст і офіцер Збройних сил України Богдан Васильович Будай — колишній співробітник вінницького онлайн-медіа "Вежа".

Як відомо, Богдан Будай родом із Кривого Рогу, але тривалий час жив і працював у Вінниці, де займався журналістикою.

У вересні 2023 року журналіст прийняв рішення долучитися до лав Збройних сил України. Служив у 144-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, де виконував обов’язки офіцера відділення комунікацій. А згодом — офіцера групи цивільно-військового співробітництва.

На жаль, 26 вересня 2025 року Богдан загинув під час виконання службових обов’язків.

За даними Інституту масової інформації, він став 113-м медійником, який віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії.

