На війні загинув журналіст і воїн ЗСУ Богдан Будай

На фронті загинув відомий журналіст і офіцер ЗСУ
На фронті загинув український журналіст та військовий Богдан Будай. Це сталося під час виконання службових обов'язків.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради України у понеділок, 6 жовтня, в Telegram.
На війні загинув Богдан Будай — що відомо
За інформацією Комітету з питань свободи слова, на війні загинув журналіст і офіцер Збройних сил України Богдан Васильович Будай — колишній співробітник вінницького онлайн-медіа "Вежа".
Як відомо, Богдан Будай родом із Кривого Рогу, але тривалий час жив і працював у Вінниці, де займався журналістикою.
У вересні 2023 року журналіст прийняв рішення долучитися до лав Збройних сил України. Служив у 144-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, де виконував обов’язки офіцера відділення комунікацій. А згодом — офіцера групи цивільно-військового співробітництва.
На жаль, 26 вересня 2025 року Богдан загинув під час виконання службових обов’язків.
За даними Інституту масової інформації, він став 113-м медійником, який віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії.
