Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Помер український письменник та перекладач Юрій Тарнавський

Помер український письменник та перекладач Юрій Тарнавський

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:26
Оновлено: 11:26
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
Юрій Тарнавський. Фото: Павло Вишебаба/Facebook

Помер українсько-американський письменник, перекладач та лінгвіст Юрій Тарнавський. Він був одним із засновників Нью-Йоркської групи та автором творів українською та англійською мовами.

Про це повідомила дружина Юрія Тарнавського на його сторінці у Facebook у п'ятницю, 17 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Помер Юрій Тарнавський — що відомо

Сьогодні, 17 жовтня, дружина українсько-американського письменника, перекладача та лінгвіста Юрія Тарнавського повідомила про смерть чоловіка. Відповідний допис із трагічною звісткою з'явився на сторінці Юрія у Facebook.

"Це повідомлення від дружини Юрія Карини... Його вже немає з нами... 14 жовтня 2025 року...", — йдеться у дописі.

Юрій Тарнавський помер
Скриншот повідомлення дружини Тарнавського/Facebook

Юрій Тарнавський — біографія письменника

Юрій Тарнавський (1934–2025) — українсько-американський письменник, поет, перекладач і лінгвіст. Народився 3 лютого 1934 року в місті Турка на Львівщині в родині вчителів. У 1944 році разом із родиною емігрував до Німеччини, а в 1952 році — до США, де оселився в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. 

Вищу освіту здобув у Ньюаркському коледжі інженерії, де вивчав електронну інженерію. З 1956 по 1992 рік працював у компанії IBM, спочатку як інженер-електронік, а згодом — кібернетик, займаючись автоматичним перекладом з російської на англійську мову. 

Тарнавський був одним із засновників Нью-Йоркської групи — авангардної української літературної спілки діаспори, а також співзасновником і співредактором літературно-мистецького журналу "Нові Поезії". Він писав твори українською та англійською мовами, зокрема романи "Ефект плацебо" та "Три блонди і смерть", а також збірки поезій "Modus Tollens" і "Improvised Poetic Devices".

Його творчість відзначалася постмодерністським стилем, асоціативною структурою та інтерактивним підходом до читача. Тарнавський також зробив значний внесок у перекладну діяльність та кібернетичну лінгвістику, залишивши вагомий слід у літературі та науці.

Нагадаємо, що нещодавно помер відомий бізнесмен Борис Фуксман.

Також нещодавно на війні загинув український журналіст та військовий Богдан Будай.

трагедія смерть українці письменники поет
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації