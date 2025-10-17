Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський

Юрій Тарнавський. Фото: Павло Вишебаба/Facebook

Помер українсько-американський письменник, перекладач та лінгвіст Юрій Тарнавський. Він був одним із засновників Нью-Йоркської групи та автором творів українською та англійською мовами.

Про це повідомила дружина Юрія Тарнавського на його сторінці у Facebook у п'ятницю, 17 жовтня.

Помер Юрій Тарнавський — що відомо

Сьогодні, 17 жовтня, дружина українсько-американського письменника, перекладача та лінгвіста Юрія Тарнавського повідомила про смерть чоловіка. Відповідний допис із трагічною звісткою з'явився на сторінці Юрія у Facebook.

"Це повідомлення від дружини Юрія Карини... Його вже немає з нами... 14 жовтня 2025 року...", — йдеться у дописі.

Скриншот повідомлення дружини Тарнавського/Facebook

Юрій Тарнавський — біографія письменника

Юрій Тарнавський (1934–2025) — українсько-американський письменник, поет, перекладач і лінгвіст. Народився 3 лютого 1934 року в місті Турка на Львівщині в родині вчителів. У 1944 році разом із родиною емігрував до Німеччини, а в 1952 році — до США, де оселився в Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

Вищу освіту здобув у Ньюаркському коледжі інженерії, де вивчав електронну інженерію. З 1956 по 1992 рік працював у компанії IBM, спочатку як інженер-електронік, а згодом — кібернетик, займаючись автоматичним перекладом з російської на англійську мову.

Тарнавський був одним із засновників Нью-Йоркської групи — авангардної української літературної спілки діаспори, а також співзасновником і співредактором літературно-мистецького журналу "Нові Поезії". Він писав твори українською та англійською мовами, зокрема романи "Ефект плацебо" та "Три блонди і смерть", а також збірки поезій "Modus Tollens" і "Improvised Poetic Devices".

Його творчість відзначалася постмодерністським стилем, асоціативною структурою та інтерактивним підходом до читача. Тарнавський також зробив значний внесок у перекладну діяльність та кібернетичну лінгвістику, залишивши вагомий слід у літературі та науці.

