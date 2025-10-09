Відео
Головна Новини дня Пішов з життя відомий український бізнесмен

Пішов з життя відомий український бізнесмен

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:09
Помер співзасновник каналу "1+1" Борис Фуксман
Борис Фуксман. Фото: кадр з відео

На 79-ому році життя помер відомий бізнесмен Борис Фуксман. Він був одним із співзасновників та колишнім співвласником телеканалу "1+1".

Трагічну звістку повідомив продюсер Олександр Роднянський у своєму Instagram у четвер, 9 жовтня.

Читайте також:

Помер Борис Фуксман

Як повідомив Роднянський, його двоюрідний брат пішов з життя 9 жовтня внаслідок хвороби.

"Насправді ми двоюрідні, але ми завжди були рідними. З першого дня мого життя, до останнього дня його життя. Брат завжди підтримував мене і мої божевільні проекти, головним з яких було створення українського телеканалу "1+1". У мене не було людини ближчої. Крім дружини і дітей", — написав продюсер.

Помер Борис Фуксман
Публікація Олександра Роднянського. Фото: скриншот з Instagram

Борис Фуксман був уродженцем Києва, однак майже усе своє життя прожив у Німеччині. 1990 року разом із Олександром Роднянським він заснував в Україні компанію "Іннова фільм", а вже через п'ять років партнери запустили телеканал "1+1".

Фуксман паралельно розвивав й інші напрямки бізнесу — мережу кінотеатрів "Сінема Сіті", готель Hilton Kyiv і медіахолдинг "Українська Медіа Група".

Нагадаємо, на фронті загинув відомий журналіст і військовий ЗСУ Богдан Будай.

А також стало відомо, що пішов з життя українських журналіст-розслідувач та співзасновник проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський.

смерть хвороба Олександр Роднянський підприємці телеканал "1+1"
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
