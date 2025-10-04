Смерть Олекси Шалайського — причина

Олекса Шалайський. Фото: Телекритика

На 59-му році життя помер український журналіст-розслідувач та співзасновник розслідувального проєкту "Наші Гроші" Олекса Шалайський. Він також був відомий своєю роботою у виданнях "Дзеркало Тижня", ProUA та ForUM.

Про це повідомив друг та колега Шалайського Сергій Сироватка у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Причина смерті Шалайського

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце. Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося. Тільки запланували новий проєкт. Будували плани. Жах", — написав він.

Що відомо про Олексу Шалайського

Олекса Шалайський на зламі 1980–1990-х років і розпочав свою кар’єру у студентській газеті, де здобував перший досвід журналістської роботи. Після цього працював у міській газеті "Ратуша", а згодом у журналі "ПіК", який здобув культовий статус серед українських медіа.

Згодом почав роботу на сайтах ForUm та ProUA, а пізніше приєднався до команди "Дзеркала тижня".

Разом із колегою Юрієм Ніколовим заснував онлайн-видання "Наші гроші".

Нагадаємо, нещодавно помер засновник колективу "Піккардійська терція".

Також повідомлялося про смерть авторки рецепту найпопулярнішого сливового пирога з The New York Times.